“Quiero que vean que la discapacidad no limita los sueños”: modelo Daniela Álvarez en Fashion Week

Daniela Álvarez participó de nuevo a las pasarelas de la Fashion Week en París, liderada por la marca de belleza L’Oréal. Para Álvarez desfilar en escenarios tan importantes es una oportunidad única de poder visibilizar no solo a las mujeres, sino también a las personas con discapacidad. “Aquí estoy para decirles a todos que si se puede y podemos llegar muy lejos en la vida”, afirmó.

La trayectoria de Álvarez tiene como protagonistas sus retos y aprendizajes. Después de haber sido coronada Miss Colombia en 2011, Álvarez se reinventó de varias maneras, siendo presentadora e incluso empresaria. Luego de perder una pierna, aseguró que esa experiencia la dejó descubrir una versión de sí misma. “Lo más importante en la vida es ser feliz a pesar de las dificultades”:

En esta edición de la Semana de la Moda, que es en el hotel de Ville, Daniela destacó el significado de la sororidad, la hermandad de las mujeres y lo necesario que es impulsar la solidaridad y la empatía. “La moda no es un estereotipo, hoy todos cabemos en ella, con nuestras historias y cicatrices”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

