Cafés de Colombia Expo 2025 regresa a Bogotá: fechas, cómo asistir y actividades de la feria

Colombia

En este 2025 llega a la capital del país una nueva edición de Cafés de Colombia Expo, que integra toda la cadena de valor del café colombiano y es un escenario donde se exponen y dan a conocer las tendencias e innovaciones del mercado a nivel nacional e internacional.

La feria se realizará en los pabellones del Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias. En su edición 16, el evento con mejor aroma y sabor tendrá una muestra comercial a cargo de más de 150 expositores, por lo que espera reunir a más de 28.000 visitantes, conformados entre productores, tostadores, compradores, baristas, investigadores y consumidores.

En ese sentido, este evento contará con espacios académicos, comerciales y culturales que permitirán el intercambio de conocimientos, contactos y negociaciones entre los participantes del sector, así como actividades y concursos orientados a promover el consumo interno, generando una gran afluencia de ‘Coffee lovers’, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este evento para que asista y no se pierda la experiencia.

Fecha y enfoque de Cafés de Colombia Expo 2025

El evento organizado por Café de Colombia y Corferias, se realizará del 23 al 26 de octubre, por lo que se presenta como un espacio para mostrar la diversidad y la calidad del café de origen nacional, siendo el escenario donde se decanta la labor de las familias cafeteras en Colombia, que son alrededor de 549.000, y que habitan principalmente en pequeñas fincas, distribuidas en 23 departamentos del país.

Al respecto, se pronunció Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, quien señaló: “Cafés de Colombia Expo 2025 es una plataforma estratégica para visibilizar la calidad y la resiliencia de nuestra caficultura. Aquí se articulan oportunidades de negocio, conocimiento y experiencias que fortalecen a todos los actores del sector y ubican al café colombiano con mayor proyección internacional”.

De esta manera, la feria será una vitrina para exponer esa capacidad productiva del campesinado colombiano, así como para generar vínculos comerciales que permitan ampliar mercados y consolidar cadenas de valor más sostenibles y competitivas.

Actividades y novedades de la feria

Cafés de Colombia Expo 2025 presentará una programación amplia y especializada para todos los protagonistas del sector cafetero y para el público general. En el 2025, se llevará a cabo el icónico Campeonato Nacional de Baristas (versión XIX) y el Campeonato Colombiano de Tostadores (versión III), además del Campeonato de Olla, que tiene como objetivo atraer a ‘coffee lovers’ y personas consumidoras habituales, no baristas, para que descubran nuevas formas de preparar café y de paso, conecten con otros apasionados.

Asimismo, la agenda académica, brindará conferencias, paneles y talleres sobre sostenibilidad, trazabilidad, técnicas de cultivo y modelos de negocio. Como novedad y de la mano de expertos, los asistentes podrán conocer los beneficios que han llevado a la Agencia del Gobierno Federal de los Estados Unidos (FDA), a declarar al café como una bebida saludable.

Así también, otra de las novedades de la feria es la Real Academia del Café, que presentará, en alianza con la Fundación Manuel Mejía, una experiencia de conocimiento imperdible, en la que los visitantes podrán hacer una inmersión sobre el café de Colombia, su origen, sus atributos, aprender a cómo seleccionar un café 100% colombiano y hasta cómo prepararlo de la mejor manera. Además, los asistentes interesados en profesionalizarse en el mundo del café, podrán conocer e inscribirse en programas presenciales disponibles a nivel nacional.

Por otro lado, una de las actividades novedosas para este año, y que tiene una gran repercusión internacional, será la presentación del Top 100 Best Coffee Shops – versión Suramérica; pues el 25 de octubre se dará a conocer este exclusivo listado que reúne a las mejores cafeterías de la región. Para este importante listado, más de 1.800 establecimientos fueron evaluados por 140 expertos, quienes reconocen no solo la calidad del café, sino también la innovación, la pasión de los baristas y la atmósfera única de cada espacio.

Por otro lado, la feria será escenario para la celebración de los 40 años del Profesor Yarumo, el emblemático personaje extensionista, creado en 1985, que es un interlocutor práctico y directo a los caficultores en temas de sostenibilidad y tecnología. Desde su creación, el personaje ha sido encarnado por tres profesionales: Héctor Alarcón Correa (1985–1996), Carlos Armando Uribe (1996–2013) y Daniel Fernando Chica, quien continúa en el rol desde 2013. El evento será espacio de un homenaje a este estimado personaje de la caficultura colombiana.

Hay un panorama favorable para los negocios en esta edición de la feria

Cafés de Colombia Expo 2025 llega en un momento determinante para la industria cafetera, pues, con incrementos recientes en producción y exportaciones, esta se consolida como un espacio clave para impulsar la competitividad, promover la innovación y abrir nuevas oportunidades comerciales.

Además, teniendo en cuenta que el café ha sido, y continúa siendo, un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia, más allá de su valor cultural y simbólico, representa una fuente vital de ingresos y empleo en gran parte del territorio nacional, por lo que esta relevancia se hace evidente en los más recientes indicadores de producción, exportación e importación, que reflejan el dinamismo y la resiliencia del sector frente a los desafíos globales, coyunturales y climáticos.

Según cifras del Informe de Producción Estimada de Café de la Federación Nacional de Cafeteros, en agosto de 2025 la producción nacional alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, con un crecimiento del 19% frente a agosto de 2024. Por su parte, la producción acumulada en el periodo móvil de septiembre de 2024 – agosto de 2025 fue de 14,79 millones de sacos, con un incremento interanual del 18%. En cuanto al panorama del consumo interno, este renglón se mantiene estable en un estimado anual de 2,25 millones de sacos.

En el comercio exterior, las exportaciones en agosto de 2025 se ubicaron en 1,13 millones de sacos, representando un aumento del 10% respecto a agosto de 2024, mientras que las exportaciones acumuladas en los últimos 12 meses sumaron 13,23 millones de sacos. Del total del año móvil, las exportaciones realizadas por la Federación ascendieron a 2,59 millones de sacos (18%), mientras que las de otros exportadores llegaron a 10,63 millones (12%).

El Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, se pronunció al respecto: “El ciclo productivo desplazado mantiene un impulso en agosto y las exportaciones superan los 13,2 millones en el año móvil. A medida que se acerca el cierre del año cafetero, la dinámica positiva de producción y exportaciones confirma la fortaleza del sistema cafetero colombiano”, aseguró.

Frente a estos indicadores, Cafés de Colombia Expo 2025 se consolida como una plataforma estratégica para generar contactos comerciales, difundir innovación, buenas prácticas y promover la diversificación de mercados, con acciones clave para mitigar los efectos de los cambios climáticos y las variaciones en la oferta. Este evento hace parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias, en su ecosistema de agroindustria y alimentos.

¿Cómo asistir a Cafés de Colombia Expo 2025?

Si no se va a perder esta experiencia y quiere adquirir más información sobre las actividades, boletería, expositores y noticias de la feria, puede ingresar a la página oficial de la feria Cafés de Colombia Expo 2025, a la que puede acceder dando clic aquí, y conocer todos los detalles del evento que brindará diversas experiencias a los fanáticos del café.