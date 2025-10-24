Detalles de la primera mesa de trabajo, tras tregua entre grupos criminales en Barranquilla

Barranquilla

Se conocieron detalles de la primera mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil, en el marco del proceso de paz urbana que se desarrolla en Barranquilla y su área metropolitana.

Tras la tregua lograda entre los cabecillas de los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, el delegado de la Consejería Comisionada de Paz, Camilo Pineda, tuvo un encuentro con jóvenes, mujeres y líderes de DD.HH en la ciudad.

En el espacio, se creó una hoja de ruta y se concretó una agenda de trabajo para el mes de noviembre.

Entre las acciones que se determinaron, se encuentran actos concretos para territorializar las zonas más afectadas por las actividades ilegales de las bandas que operan en el departamento.

Adicionalmente, se trató la importancia de replicar las acciones en los demás municipios del Atlántico para promover la convivencia.

Durante la mesa de trabajo también se exploraron los desafíos de los territorios y se exploraron los objetivos del proceso.

Se espera que la próxima semana se conozcan las fechas de los próximos encuentros.