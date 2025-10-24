Fenalcarbón advirtió sobre riesgos de una transición energética “mal planeada”

Desde la junta directiva de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, advirtieron sobre los riesgos económicos que tendría una transición energética “mal planeada”.

De acuerdo con Juan Manuel Sánchez, el presidente de la junta, un proyecto acelerado y sin estructuración, golpeará directamente al producto interno bruto.

En ese sentido, explicó que, se generaría una caída de $38 billones de pesos a la economía del país en los próximos años.

Asimismo, indicó que se perderían más de 70 mil empleos en el territorio.

En su discurso, Sánchez también aprovechó para recordar el aporte del sector a las regiones, a través de las regalías, detallando que, entre 2012 y 2022, aportaron más de $40 billones de pesos a la economía.

“Durante treinta años hemos aprendido de los mercados, de las comunidades y de los dirigentes. Y cuando crece nuestro sector, crecen las regalías, los empleos y el bienestar de muchas regiones”, dijo.

