Presunto secuestrador del ganadero Salim Haddad fue capturado

Alias 'Chirri' en el momento de su captura. Foto suministrada por la Policía Metropolitana de Montería.

Un operativo liderado por el Gaula permitió la captura de Leider Manuel Arteaga Pérez, alias ‘Chirri, quien es señalado por las autoridades de haber participado en el secuestro del ganadero y empresario Salim Haddad, hechos ocurridos el 1 de octubre de 2022.

Según reveló la Policía Metropolitana de Montería, este sujeto sería integrante de una estructura criminal conocida como “Los Caza Fincas”, por lo que su accionar delictivo se concentraba principalmente en el hurto a estos inmuebles y el secuestro de personas relacionadas con las propiedades.

“Esta persona había salido de la ciudad de Montería, estuvo en otros lugares como Bogotá y Barranquilla, volvió y fue capturado. En este caso, logramos con los esfuerzos de todos, buscar justicia”, señaló el alcalde de la capital cordobesa, Hugo Kerguelén García.

Sobre las diligencias operacionales, el comandante de la Policía en Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que la aprehensión se realizó en el barrio Edmundo López.

Además de su presunta relación con el recordado caso del secuestro del ganadero Salim Haddad, las investigaciones también vinculan a alias ‘Chirri’ en el hurto a varias fincas ubicadas en los corregimientos de El Sabanal, Aguas Negras y Garzones.

El proceder de este sujeto, al igual que el de los demás miembros de la referida organización criminal, consistía en que, en medio del asalto a las propiedades, retenía a las víctimas por horas a cambio de dinero u otros objetos de valor.

Alias ‘Chirri’, al parecer, también estaría implicado en el secuestro del señor Juan Camilo Borja, hecho registrado en el mismo año que el caso del empresario Haddad. Ahora, permanece retenido en un centro carcelario, mientras avanzan las diligencias judiciales en su contra, por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado.