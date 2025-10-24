Tormenta tropical Melissa continúa su paso por el Caribe colombiano

La tormenta tropical Melissa permaneció casi estacionaria sobre el centro del mar Caribe y generó precipitaciones de variada intensidad, tormentas eléctricas y vientos fuertes que se sintieron en amplias zonas del litoral colombiano.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el estado de alistamiento se mantuvo en La Guajira, Magdalena y los cayos del norte del archipiélago de San Andrés y Providencia. A su vez, se conservó el estado de aviso para San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y el Golfo de Urabá.

Las autoridades marítimas reportaron un oleaje que alcanzó los cuatro metros y medio, acompañado de vientos sostenidos que superaron los 70 km/h en el centro y oriente del Caribe. Ante estas condiciones, se recomendó a los pescadores y a las embarcaciones suspender las faenas y extremar precauciones.

La Aeronáutica Civil informó que “las bandas externas de nubosidad del sistema provocaron tormentas y lluvias intensas en el nororiente del país, por lo que pidió a las aerolíneas y a los aeropuertos seguir las recomendaciones oficiales y atender los boletines meteorológicos”.

El IDEAM, la DIMAR, la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD, junto al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), mantuvo activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, así como el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional, desde donde se coordinaron las acciones de prevención y respuesta con las autoridades locales.

En los departamentos de La Guajira y Magdalena, las entidades de gestión del riesgo recomendaron especial vigilancia ante posibles inundaciones y deslizamientos, principalmente en las zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. En el archipiélago, las autoridades continúan con las labores de monitoreo ante el incremento de los vientos.

