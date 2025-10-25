Bogotá

Habrá ley seca en Bogotá este domingo, 26 de octubre, por votaciones: horarios y más

La decisión se toma por solicitud de la Policía Metropolitana de Bogotá. Conozca los horarios.

Elecciones en Bogotá

La Secretaria de Gobierno de Bogotá anunció que, con motivo de la jornada de consultas internas de partidos y movimientos políticos convocadas por la Registraduría Nacional este domingo, habrá ley seca desde las 03:00 de la mañana del 25 de octubre, hasta las 6:00 de la mañana del lunes, 26 de octubre.

“Para la Administración Distrital es prioritario garantizar la seguridad y la convivencia en toda la ciudad”, informó la entidad.

Según lo informado, la medida se tomó por solicitud de la Policía Metropolitana de Bogotá, ante la demanda de capacidades operativas requeridas para garantizar la seguridad durante la jornada y con el fin de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos.

