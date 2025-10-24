¿Hay ley seca el domingo 26 de octubre por consulta del Pacto Histórico? Zonas confirmadas

Este domingo 26 de octubre, Colombia se prepara para la jornada de elecciones de la Consulta del Pacto Histórico, un proceso interno convocado para definir el candidato presidencial y los aspirantes al Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes, dentro de dicha colectividad. Como es habitual en citas electorales, la ciudadanía se pregunta sobre la aplicación de restricciones de orden público, especialmente la medida de Ley Seca.

Sin embargo, la respuesta no es uniforme a nivel nacional, ya que la aplicación de esta restricción depende exclusivamente de la potestad de las administraciones municipales.

Es fundamental entender que esta consulta interna se rige por un marco normativo distinto al de las elecciones generales. La Ley Seca es obligatoria de forma automática solo durante las elecciones nacionales o territoriales que son organizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, según lo estipulado en el Código Nacional Electoral (Decreto 2241 de 1986 y Decreto 1090 de 2025). Estos comicios incluyen la elección de presidentes, legisladores, gobernadores o alcaldes.

Por el contrario, las consultas internas de partidos o movimientos políticos, como la que realiza el Pacto Histórico, están reguladas bajo la Ley 1475 de 2011. Debido a que no califican como elecciones nacionales o territoriales, estas jornadas no conllevan la obligación automática de decretar la Ley Seca.

La decisión de adoptar o no la medida recae directamente en cada alcalde, quien debe evaluar las condiciones específicas de orden público en su territorio. Si no existen alertas de seguridad o recomendaciones específicas de los comités de orden público, no hay un fundamento jurídico para imponer restricciones generales.

Los mandatarios locales pueden adoptar medidas restrictivas únicamente si las circunstancias lo justifican, amparados en el principio de autonomía territorial.

Panorama en las ciudades del país

Hasta la fecha, una de las ciudades que ha tomado una postura firme es Cartagena de Indias. El alcalde Dumek Turbay anunció que la Ley Seca no regirá en la ciudad para la consulta interna del Pacto Histórico.

Esto implica que en la totalidad de los barrios y corregimientos que conforman las tres localidades de Cartagena, no habrá restricción alguna para la comercialización ni el consumo de alcohol por parte de mayores de edad el próximo domingo.

El alcalde Turbay señaló que, dado que el decreto del Gobierno nacional para esta consulta no mencionaba explícitamente la Ley Seca, su aplicación quedaba a disposición de la autoridad local, y él determinó no implementarla.

En Rionegro, Antioquia, también anunciaron Ley Seca las autoridades.

El panorama en el resto del país se mantiene en observación. Por el momento, la mayoría de las ciudades capitales no han emitido anuncios sobre medidas especiales cómo Bucaramanga y Montería. No obstante, los consejos de seguridad locales se mantienen en seguimiento preventivo de la jornada electoral de este domingo.

Los ciudadanos que participarán en la consulta interna del Pacto Histórico deben permanecer atentos a los comunicados oficiales emitidos por sus respectivas alcaldías, ya que la autonomía territorial es el factor determinante para cualquier restricción de consumo o venta de alcohol.

