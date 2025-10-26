Cerca de 110.000 uniformados de la fuerza pública garantizan jornada electoral

Fueron ubicados 13.400 puestos de votación, con más 20 mil mesas de votación, en cerca de 9.600 lugares.

Allí estarán las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes serán garantes de la jornada que iniciará oficialmente desde las 8:00 am y cerrará las urnas a las 4:00 pm.

Aeronaves no tripuladas, helicópteros, aviones de reconocimiento, patrulleras marítimas y fluviales, motocicletas de alto cilindraje y diferentes vehículos, fueron dispuestos para que desde las primeras horas del día y hasta terminado el conteo, se mantengan realizando presencia institucional en lugares y puntos estratégicos.

Junto a las demás autoridades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Internacional se han adelantado todas las coordinaciones a nivel local, regional y nacional para brindar todas las condiciones de seguridad y legitimidad.