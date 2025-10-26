Petro dijo que “ni un peso público” ha ido a Verónica Alcocer desde que está “separado físicamente”

El presidente Gustavo Petro se refirió este domingo a la situación de su exesposa, Verónica Alcocer, luego de que fuera incluida junto a él en la lista Clinton (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social X, el mandatario explicó que, aunque el vínculo legal con Alcocer aún no se ha disuelto formalmente, ambos están separados físicamente y no existe relación económica alguna que implique recursos públicos.

“Verónica cuida a mis hijas en el tiempo que no me queda. Ni un solo peso público ha salido para ella desde que estoy separado físicamente, aunque el vínculo legal aún no se ha roto ”, escribió Petro.

El jefe de Estado agregó que Alcocer continúa con su trabajo en temas de reconciliación, actividad que —según destacó— realiza en pleno ejercicio de su derecho como ciudadana:

“Ella cumple sus deberes como mamá, que le agradezco mucho. Su actividad sobre la reconciliación continuará, pues está en su derecho como ciudadana de Colombia”.

Por eso, Petro pidió respeto por su vida privada: “Lo que pase en mi corazón es asunto mío”.

