Presidente Petro anunció que votará en la consulta del Pacto Histórico como “militante”

El presidente Gustavo Petro anunció que este domingo participará como votante en la consulta interna del Pacto Histórico, en la que esa colectividad definirá sus listas al Congreso y su aspirante presidencial.

El mandatario insistió en que lo hace como “militante” y no solo como jefe de Estado.

“El domingo, antes de partir a abrirle mercados que no sean de los Estados Unidos al pueblo de Colombia, votaré en la consulta del Pacto Histórico porque soy militante del Pacto Histórico”, dijo Petro.

Añadió que ejercerá su derecho político, pero evitó revelar por quién votará: “Ya veré por quién, no puedo contarlo porque me meto en política electoral, pero ejerceré mi derecho como militante y como ciudadano e iré a la urna en esa consulta donde se escogen candidatos para el Congreso y la Presidencia”.

Este domingo, 26 de octubre, inicia formalmente en Colombia la temporada electoral, con las consultas del Pacto Histórico, para la elección de sus candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Los colombianos podrán elegir entre Iván Cepeda y Carolina Corcho para que sea el único aspirante de ese sector en los comicios del 2026.

El registrador nacional, Hernán Penagos, pasó por los micrófonos de La W y aseguró que “todo está dispuesto, cerca de 20.000 mesas, más de 9.200 puntos de votación, y 150.000 jurados capacitados”.

De otro lado, señaló que el proceso costó “cerca de $200.000 millones (...) para el apoyo electoral y la parte interna de la registraduría, personal, equipos, y demás. Recordemos que en esta consulta se convocan más de 39 millones de personas, independientemente de que asistan o no”.

Es por eso que Penagos señaló que la consulta no puede cancelarse ni repetirse: “La fecha está definida desde el mes de enero por el mismo Consejo Nacional Electoral y los plazos para manifestarse si se llevaba a cabo o no, fueron el pasado 26 de septiembre, con modificaciones hasta el 3 de octubre”.

