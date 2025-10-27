Exgobernador Mauricio Aguilar va a juicio por presuntas irregularidades en contratación

La Sala de Primera Instancia declaró formalmente acusado al exgobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado por presuntas inconsistencias en dos convenios contractuales entre la administración departamental y el Canal TRO.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema lo llamara a juicio, se diera traslado del escrito de acusación y no se alegara irregularidad procesal alguna.

Aguilar Hurtado es investigado por las presuntas inconsistencias en dos convenios (uno por más de 2.700 millones de pesos y otro por 5.800 millones) que fueron firmados con el Canal TRO, en el marco de un “plan de medios para mejorar su imagen” y frente a los cuales se habrían vulnerado reglas y el estatuto de contratación, así como señaladas omisiones en el trámite precontractual.

En la diligencia, además, fueron reconocidos como víctimas tanto la Contraloría General de la República, así como la Gobernación de Santander.

“Su representante adujo que los hechos investigados afectaron la gestión administrativa que causó detrimento patrimonial a dicho ente territorial por lo que resulta viable que en la presente causa persiga la verdad de lo ocurrido“, resolvió la Sala al reconocer a la Gobernación de Santander como víctima.

En los próximos días se anunciarán las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio, así como el inicio del juicio oral en contra de Mauricio Aguilar.

El exgobernador de Santander va a juicio por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado en favor de terceros