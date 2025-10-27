Trump se reunió con el emperador Naruhito en el arranque de su visita a Japón

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido este lunes por el emperador japonés, Naruhito, en el arranque de una visita al país asiático que definirá las relaciones bilaterales bajo el liderazgo de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en particular respecto al comercio y la defensa.

Naruhito salió a recibir al inquilino de la Casa Blanca en las dependencias del palacio imperial, hasta donde Trump se desplazó en coche tras aterrizar en el aeropuerto de Haneda y sobrevolar la capital japonesa en helicóptero.

“Hola, qué bueno verte”, saludó amistosamente Trump al jefe de Estado japonés, en su segundo encuentro después de que el estadounidense se convirtiera en el primer dignatario en al emperador en mayo de 2019, poco después de su ascenso al trono tras la abdicación de su padre, el emperador emérito Akihito.

Trump estrechó firmemente la mano de Naruhito, al que tocó el brazo y la mano que estrechaba en varias ocasiones en gesto de cercanía, antes de ser conducido al interior del edificio, de acceso restringido para la prensa, donde continuaron su coloquio.

“Es un gran hombre”, declaró Trump a las cámaras a su salida del encuentro.

Trump y Takaichi hablaron brevemente por teléfono el sábado y posteriormente ambos declararon a la prensa que tenían una impresión favorable el uno del otro.

Horas antes de su llegada a Japón, Trump elogió de nuevo a Takaichi por su “filosofía cercana” al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe. “Va a ser muy bueno. Eso realmente ayuda a Japón y a Estados Unidos. Creo que va a ser fantástica”, dijo desde el Air Force One, el avión presidencial, antes de aterrizar.

“¡Bienvenido a Japón! Espero con ganas verte mañana y tener una conversación fructífera sobre cómo podemos fortalecer aún más nuestra gran alianza”, escribió la primera ministra Takaichi en su perfil de la red social X. Un saludo al que acompañó con una fotografía de la Torre de Tokio, el edificio del Gobierno Metropolitano y la torre Skytree iluminadas con los colores de la bandera estadounidense.

Takaichi, uno de los perfiles más destacados del ala dura del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que se ha definido como la heredera espiritual de Abe, ha sugerido que su Gabinete podría emular muchas de las políticas económicas y de seguridad que abanderó el fallecido mandatario.

Se espera que el comercio y la defensa dominen la cumbre entre Takaichi y Trump.

El inquilino del Despacho Oval viene instando a Tokio a que incremente su gasto en defensa y eleve su aportación para el despliegue de las tropas estadounidenses en el archipiélago, y aún está por determinar el destino de los 550.000 millones de dólares que Japón se comprometió a investir en EE.UU. en el marco del acuerdo comercial alcanzado en el pasado julio.

