Una ley para cuidar la mente, la lucha de Olga Lucía Velásquez en el Congreso de la República
La Representante a La Cámara, Olga Lucía Velásquez, quién lideró la ley de la salud mental, habló en Mujeres W sobre el deber de garantizar atención oportuna y eliminar los estigmas acerca de la psicología.
Olga Lucía Velásquez, representante de la Alianza Verde. Foto: cortesía Ministerio de Ciencias.
Olga Lucía Velásquez ha dedicado una enorme parte de su vida a visibilizar lo que por años fue un tema silenciado: la salud mental. Desde la experiencia que ella tuvo como funcionaria y hoy en el Congreso, vio cómo la falta de acompañamiento psicológico y de inteligencia emocional ha causado tragedias.
“Fue muy duro ver a un joven de 14 años quitarle la vida a otro de 12 por unos tenis. Me impactó que no entendiera la gravedad de lo que había hecho. Ahí entendí que algo estaba fallando en nuestra educación emocional”, recordó.
Tras ese episodio se dio inicio a la lucha de Velásquez, una lucha legislativa que terminó creando una política pública y quedaría aprobada en el 2023.
Esta ley le permite acceder directamente a un psicólogo sin necesidad de una remisión de un médico general, cosa que obliga a que los equipos de atención médica incluyan profesionales en psicología y promueve la detección temprana de trastornos.
“Necesitamos desaprender muchas cosas, que los hombres no lloran, que ir al psicólogo es estar loco, no, pedir ayuda es un acto de valentía”, concluyó.
