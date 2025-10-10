Keralty lanza ChatCheck, un autoexamen para escuchar su salud mental: guía para usarlo y más

Colombia

En el marco del Día de la Salud Mental, el Grupo Keralty, junto a su red de clínicas de salud mental: Eirén y Campo Abierto, así como Colsanitas y Versania, presentan ChatCheck, un autoexamen voluntario, privado y no clínico que invita a cada persona a revisar el tono emocional de sus conversaciones en su app de mensajería con sus personas más cercanas, para así tomar pequeñas acciones de autocuidado o, si lo necesita, buscar ayuda profesional.

En ese sentido, la iniciativa surgió ante el aumento global de síntomas de ansiedad y depresión, así como promueve el acceso y cuidado oportuno con rutas claras de orientación. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas viven con trastornos de salud mental y la pandemia elevó los casos un 26% y 28%, respectivamente, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. Por ese motivo, acá le contamos todo lo que debe saber para utilizar este autoexamen e interpretar correctamente los resultados.

¿Qué es el autoexamen ChatCheck? Importancia y guía práctica

ChatCheck es una guía práctica para tomar consciencia emocional a partir del lenguaje que las personas usan con sus personas de confianza. Con esto se busca que, a través de micro-acciones de autocuidado, se sea consciente de la realidad mental de cada persona.

Además, su importancia radica en que el lenguaje cotidiano puede revelar señales tempranas de carga emocional. Además, llevar esta conversación al terreno cotidiano, sin estigmas y con rutas claras, fomenta prevención, conexión con servicios y hábitos de cuidado diario. Por esa razón, aquí le dejamos el paso a paso para utilizar esta herramienta y aprovechar sus beneficios:

Elija un chat significativo. Abra su app de mensajería y seleccione una conversación con alguien cercano en la que suela hablar de su día a día. Lea con lupa emocional. Fíjese en palabras y frases que describan cómo se siente. Clasifique el tono con estas referencias, que le ayudarán a diferenciar la intensidad y urgencia:

- Cotidiano leve: “estoy cansado”, “qué pereza”, “estoy saturado”.

- Cotidiano moderado: “estoy triste”, “no tengo energía”, “me siento vacío”.

- Cotidiano severo: “no aguanto más”, “no veo salida”, “ya no quiero vivir”.

- Clínico/formal: “ansiedad”, “depresión”, “ataque de pánico”, “insomnio”.

- Metafórico/simbólico: “todo es gris”, “me hundo”, “tengo un nudo en la garganta”.

Cuente apariciones: haga un conteo rápido: ¿cuántas veces aparece cada tipo de expresión?

¿Cómo interpretar el resultado?

A continuación, le dejamos una guía práctica para entender los resultados:

Predomina lo leve : está bajo presión normal. Micro-acciones recomendadas : dormir mejor, caminar 15–20 minutos, limitar las pantallas antes de dormir o hablar con alguien de confianza.

: está bajo presión normal. : dormir mejor, caminar 15–20 minutos, limitar las pantallas antes de dormir o hablar con alguien de confianza. Predomina lo moderado : hay malestar sostenido. Acciones recomendadas : conversar con un familiar o amigo, agendar una orientación psicológica, hacer pausas activas recurrentes.

: hay malestar sostenido. : conversar con un familiar o amigo, agendar una orientación psicológica, hacer pausas activas recurrentes. - Aparecen frases severas o desesperanza: actúe de inmediato. Acciones recomendadas: busque acompañamiento profesional y use las rutas de atención de la red Keralty. Si hay riesgo inminente, priorice la ayuda urgente.

De esta manera, Keralty recomienda seguir las recomendaciones que recibirá tras el autoexamen: entre los que se encuentran hábitos simples, señales de alerta y cómo contactar servicios de apoyo. A su vez, es importante tener en cuenta que ChatCheck no reemplaza la evaluación clínica, pues es un recordatorio amable para mirarse, conversar y, si lo necesita, pedir apoyo profesional.