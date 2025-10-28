Alcaldía de Bogotá abrió más de 700 vacantes laborales: algunas no exigen formación superior

Este lunes, 27 de octubre, la Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria laboral con más de 700 vacantes para diferentes cargos en la ciudad.

Según informó la administración distrital, lo diferente de esta convocatoria es que se “enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo”.

¿Cuántas vacantes son en total?

Pues bien, el distrito explicó que son 738 vacantes laborales, pero la mayoría de estas son para personas que no cuentan con formación superior, por eso que la convocatoria esté dirigida a esta población.

Así, son 520 vacantes las que van dirigidas a este sector.

¿Cómo se dividen las 520 vacantes ofertadas a personas sin formación superior?

La Alcaldía de Bogotá explicó que las 520 vacantes ya mencionadas se dividen de la siguiente manera

“La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres”, dijeron.

¿De cuánto son los salarios?

El distrito comentó que, en el caso de las 520 vacantes, “los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas”.

Sin embargo, también hay vacantes para “técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida”.

¿Hasta cuándo está disponible la convocatoria?

La convocatoria se abrió este lunes, 27 de octubre, y estará disponible hasta el sábado, 1 de noviembre.

¿Cómo aplicar?

Finalmente, la Alcaldía de Bogotá explicó que “las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles”.

Estos son algunos cargos ofertados en las vacantes:

Docente de matemáticas-física

Supervisora de ventas (puntos físicos)

Profesional en mercadeo y publicidad

Asesor comercial (supernumeraria)

Operador de tienda

Guarda de seguridad

Operador de bus

Auxiliar de planta

Asesor comercial

Operario de producción

Desarrollador

Developer back y front Jr

Analista

Arquitecto

Consultor

Auxiliar de habitaciones

Auxiliar de cocina

Auxiliar de áreas públicas

Recepcionistas bilingües

Gestores de cobranza

Auxiliar de bodega

Gestor punto de venta – conductor

Asesor comercial senior wholesale

Especialista en operación de plataformas

Ejecutivo comercial

Líder de planeación y control financiero

Operario de confección

Asociado Jr laboral

Asesor comercial y soporte técnico

Analista de comercio exterior

Profesional senior mercadeo wholesale

Senior accountant

Ingeniero desarrollador

Coordinador de facturación para agencia de aduanas

Ingeniero de soluciones

Especialista de operaciones

Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios

Servicio de gestoría baja complejidad

Servicio de gestoría media complejidad

Líder de mejora continua

Analista de datos

Asistente logístico

Analista planeación

Auxiliar de carga

Asesor comercial, ventas

Profesor sector gastronomía

Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles

Profesor sector audiovisual y animación

Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular

Profesional en educación especial

Docente de tecnología

Docente de español

Docente de preescolar

Docente de primaria

Docente de inglés

Docente de matemáticas

Docente de física

Conductor C2

Auxiliar de ruta

Si desea conocer más información, haga clic aquí.

