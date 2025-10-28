Alcaldía de Bogotá abrió más de 700 vacantes laborales: algunas no exigen formación superior
Según la Alcaldía de Bogotá, esta convocatoria “se enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo”.
Este lunes, 27 de octubre, la Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria laboral con más de 700 vacantes para diferentes cargos en la ciudad.
Lea más: ¿Cuántas veces se puede renovar un contrato a término fijo? Nuevo plazo máximo, según reforma laboral
Según informó la administración distrital, lo diferente de esta convocatoria es que se “enfoca especialmente en perfiles con menor nivel educativo”.
¿Cuántas vacantes son en total?
Pues bien, el distrito explicó que son 738 vacantes laborales, pero la mayoría de estas son para personas que no cuentan con formación superior, por eso que la convocatoria esté dirigida a esta población.
Le puede interesar
Así, son 520 vacantes las que van dirigidas a este sector.
¿Cómo se dividen las 520 vacantes ofertadas a personas sin formación superior?
La Alcaldía de Bogotá explicó que las 520 vacantes ya mencionadas se dividen de la siguiente manera
“La oferta disponible contempla 49 vacantes para personas con primaria, 155 para quienes cuentan con básica secundaria y 316 para bachilleres”, dijeron.
¿De cuánto son los salarios?
El distrito comentó que, en el caso de las 520 vacantes, “los salarios para estos perfiles oscilan entre uno y hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), ofreciendo condiciones laborales competitivas”.
Sin embargo, también hay vacantes para “técnicos, tecnólogos y profesionales, con remuneraciones que pueden alcanzar hasta 9 SMMLV, dependiendo del cargo y experiencia requerida”.
¿Hasta cuándo está disponible la convocatoria?
La convocatoria se abrió este lunes, 27 de octubre, y estará disponible hasta el sábado, 1 de noviembre.
¿Cómo aplicar?
Finalmente, la Alcaldía de Bogotá explicó que “las personas interesadas pueden registrar o actualizar su hoja de vida en el Portal del Servicio Público de Empleo http://www.serviciodeempleo.gov.co, donde encontrarán toda la información sobre las vacantes disponibles”.
Lea también: ¿Trabaja Navidad o Año Nuevo? Pilas, Reforma Laboral ajustó % del recargo para estos días
Estos son algunos cargos ofertados en las vacantes:
- Docente de matemáticas-física
- Supervisora de ventas (puntos físicos)
- Profesional en mercadeo y publicidad
- Asesor comercial (supernumeraria)
- Operador de tienda
- Guarda de seguridad
- Operador de bus
- Auxiliar de planta
- Asesor comercial
- Operario de producción
- Desarrollador
- Developer back y front Jr
- Analista
- Arquitecto
- Consultor
- Auxiliar de habitaciones
- Auxiliar de cocina
- Auxiliar de áreas públicas
- Recepcionistas bilingües
- Gestores de cobranza
- Auxiliar de bodega
- Gestor punto de venta – conductor
- Asesor comercial senior wholesale
- Especialista en operación de plataformas
- Ejecutivo comercial
- Líder de planeación y control financiero
- Operario de confección
- Asociado Jr laboral
- Asesor comercial y soporte técnico
- Analista de comercio exterior
- Profesional senior mercadeo wholesale
- Senior accountant
- Ingeniero desarrollador
- Coordinador de facturación para agencia de aduanas
- Ingeniero de soluciones
- Especialista de operaciones
- Especialista inteligencia empresarial y células / inteligencia de negocios
- Servicio de gestoría baja complejidad
- Servicio de gestoría media complejidad
- Líder de mejora continua
- Analista de datos
- Asistente logístico
- Analista planeación
- Auxiliar de carga
- Asesor comercial, ventas
- Profesor sector gastronomía
- Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles
- Profesor sector audiovisual y animación
- Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales
- Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular
- Profesional en educación especial
- Docente de tecnología
- Docente de español
- Docente de preescolar
- Docente de primaria
- Docente de inglés
- Docente de matemáticas
- Docente de física
- Conductor C2
- Auxiliar de ruta
Si desea conocer más información, haga clic aquí.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles