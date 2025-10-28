Cafetería colombiana lidera el top de las 100 mejores de Suramérica: hay 13 más

El café es uno de los productos más apetecidos por los colombianos. Generalmente, millones de personas toman café a diario en diferentes presentaciones, lo que lo ha convertido en una de las bebidas tradicionales del país.

The World’s 100 Best Coffee publicó un listado actualizado de las mejores cafeterías de Suramérica en el que destaca una colombiana.

Tropicália Coffee

Se trata de Tropicália Coffee, con dos sedes en Bogotá, donde además de ofrecer café para desayuno, brunch, almuerzo y hasta cenas, cuentan con suscripciones mensual.

Según mencionan en su página web, todos los meses envían una selección especial de 3 bolsas de las ofertas de temporada, así como exclusivas y pre lanzamientos, solo para suscriptores, acompañadas de información detallada sobre productores orígenes y pautas de preparación.

En el segundo lugar está Kafi Wasi Café Tostaduría de Peru, seguido de Holaste! Specialty Coffee en Chile, FANKØR de Ecuador y TRIBUTO casa de café – Chacao en Venezuela.

Sin embargo, dentro del listado hay 13 cafeterías colombianas más:

Pergamino Café Laureles en el puesto 12 Caferatto Café Especial en el puesto 13 Insignia Coffee en el puesto 29 Café 18 – El Chicó en el puesto 35 Famosta Café en el puesto 44 Libertario Coffee Roasters – Calle 70a en el puesto 46 Azahar Café en el puesto 48 Colo Coffee en el puesto 58 TIPICA CAFÉ Milla de Oro en el puesto 62 María Julio Coffee Shop en el puesto 70 Coffeestylers en el puesto 75 Laurino Coffee en el puesto 83 9 Gramos Café en el puesto 85