Las autoridades investigan el asesinato de un nuevo líder social en el sur del Cauca

En zona rural del municipio de La Vega en el sur del Cauca fue asesinado el líder social de 58 años Ruviel Hurtado Gironza.

Su cuerpo, que presentaba varios impactos de bala, fue encontrado en el sector conocido como Puente Fierro, corregimiento de Los Uvos en el municipio de La Vega.

Según Indepaz, la víctima era un reconocido líder, miembro de activo de la Mesa de Víctimas, destacado por su labor en favor de la comunidad del municipio de Sucre.

Para el territorio donde se registraron los hechos, la Defensoría del Pueblo había emitido aletas tempranas advirtiendo el riesgo para los lideres sociales y defensores de Derechos Humanos por la imposición de normas, otras formas de gobernanza ilegal y de control por parte de grupos armados al margen de la ley.

En esta zona del Cauca operan la estructura Andrés Patiño de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, también injerencia delictiva del ELN.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, con el homicidio de Ruviel Hurtado ya son 160 los líderes sociales asesinados en el país en lo corrido del 2025, 38 de ellos en el departamento del Cauca.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.