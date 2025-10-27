Desmantelan en el Cauca banda trasnacional señalada de enviar toneladas de droga a Ecuador y Chile

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Foto: Ejército Nacional.

El Gaula Militar y tropas de la Brigada 29 desmantelaron a la banda delincuencial ‘Los Sin Frontera’ con la captura de nueve de sus presuntos integrantes en un operativo simultaneo en Cauca y Nariño.

Las operaciones tuvieron lugar en zonas rurales de las localidades de Piendamó, Cauca e Ipiales, Nariño.

Según el Ejército, “los presuntos integrantes de la red delincuencial fueron asegurados sin afectar a la población civil, bajo estrictos protocolos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

También señaló, que las investigaciones evidencian que ‘Los Sin Frontera’, operaban como un engranaje logístico y financiero, articulado con estructuras armadas ilegales que delinquen en el Cauca.

“Su capacidad trasnacional quedó en evidencia tras la incautación de más de cuatro toneladas de estupefacientes entre el 2024 y el 2025”.

El teniente coronel John Edwin Solarte, comandante del grupo Gaula Militar del Cauca, resaltó que este resultado debilita las economías ilícitas y reduce la presión criminal sobre las comunidades.

“Se impactan las redes del narcotráfico, desarticulando sus redes de apoyo y contribuye a la estabilización del suroccidente del país”, explicó.

Los nueve capturados quedaron a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

