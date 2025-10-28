Murió a los 106 años José María Acevedo, empresario antioqueño y fundador de Industrias Haceb

En la noche de este lunes, 27 de octubre, se confirmó la muerte de José María Acevedo, empresario antioqueño y fundador de Industrias Haceb, compañía creada en 1962.

En un comunicado, la empresa señaló: “Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado. Nuestra comunidad empresarial mantendrá vigente su filosofía y el gobierno corporativo, trabajando día a día para fortalecer el liderazgo de una de las empresas más importantes de nuestro país y así seguir siendo portadores de bienestar y progreso para millones de colombianos”.

Desde Haceb, empresa a la que seguía asistiendo don José María en su R4, aseguraron: “Hoy nos quedamos con el recuerdo de Don José, apasionado con los edificios y las máquinas que dan vida a sus plantas de producción, con el recuerdo de un hombre que hasta el último día vivió para ser honesto y justo, para servirle a la sociedad, para extender la mano y dar con gentileza”.

Acevedo nació el 2 de agosto de 1919 en Medellín y su primer acercamiento con los electrodomésticos fue durante su juventud, cuando se desempeñó como mensajero de una empresa que se dedicaba a la venta de esos productos.

Antes de consolidar una de las marcas más reconocidas del país y de América Latina, don José María trabajó también en un taller del centro de Medellín reparando parrillas y fogones en 1940. Con el tiempo, ese emprendimiento artesanal dio paso a la fabricación de sus propios productos, marcando el origen de Haceb.

Por ahora no se tienen mayores detalles sobre las honras fúnebres de uno de los empresarios más representativos del departamento de Antioquia.