Personería inició investigación disciplinaria a directivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Este martes, la Personería de Bogotá, a través del Grupo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, anunció que que abrió una investigación disciplinaria contra la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao y los subdirectores técnicos: Gerardo Alonso Martínez Riveros, Mauricio Ayala Vásquez y José Andrés Ponce Caicedo, por presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del contrato 588 de 2022 celebrado por un valor de $13.557.584.700, cuyo objeto era la adquisición de vehículos operativos para la atención de emergencias.

Según lo explicado por el órgano de control, la actuación disciplinaria se adelanta con el fin de verificar los hechos y determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, en el marco de los principios, fines y garantías establecidos en el Código General Disciplinaria.

Cabe recordar que, el pasado 19 de agosto, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, los siete chasises fabricados en el marco del contrato 588 de 2022, para la adquisición de siete máquinas extintoras, habían hecho arribo al Puerto de Cartagena, provenientes del Puerto de Miami.

Además, ante las entregas que presentaron retrasos, los Bomberos en su momento aseguraron que, “la entidad iniciará nuevamente un proceso sancionatorio buscando determinar si existe o no incumplimiento por parte del contratista, proceso en el que se respetarán todas las garantías procesales”.