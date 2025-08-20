Personería y Contraloría piden a la directora de Bomberos respeto por los entes de control de Bogotá

Este miércoles, 20 de agosto, los líderes de la Contraloría Distrital y la Personería de Bogotá citaron a la directora de bomberos Bogotá, Paula Henao, para exponer la preocupación que les asiste a los órganos de control de la capital en materia de incumplimientos, fallas en la ejecución y supervisión del contrato con el que se aseguraban siete máquinas extintoras de incendios.

Durante la reunión, el contralor, Julián Ruíz y el personero de Bogotá, Andrés Castro pidieron a la directora Henao, respeto por las entidades de control, a propósito de una serie de publicaciones en las que la funcionaria aseguró “que en muchos casos la información no es veraz” y afirmaciones que refieren supuestos ataques a nivel político, luego de que se hubieran generado alertas desde la Contraloría, el Concejo de Bogotá y las veedurías ciudadanas.

Entretanto, la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos informó el inicio de un proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista, por el incumplimiento del contrato.

Finalmente, y ante los retrasos visibles los órganos de control anunciaron que se tomarán decisiones que correspondan en materia disciplinaria, para determinar si por estos hechos hubo algún tipo de responsabilidad desde la Unidad de Bomberos.