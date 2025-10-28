Presidente de Cámara, Julián López, se amarró a su curul en protesta por sanción de La U

Durante la sesión plenaria de este martes, 28 de octubre, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, permaneció amarrado a su curul y con un pañuelo rojo en la boca en señal de protesta contra la sanción impuesta por su colectividad, el Partido de La U.

López posó además junto a un cartel que decía: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos, al país, le digo: ánimo, vamos pa’lante”.

La decisión del Partido de La U tuvo que ver con la creación del movimiento “La Nueva U”, que lanzó López en oposición a las directivas de su partido y a su jefe natural, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Entre las medidas tomadas por La U se incluyen una investigación disciplinaria, así como la suspensión de la militancia de López por tres meses y la pérdida de sus derechos de voz y voto.

López no podría continuar presidiendo la plenaria de la Cámara, y así lo confirmó él mismo este martes en una carta a sus colegas: “Mientras esta situación se resuelve jurídicamente, no presidiré nuestra plenaria. Un rol que he asumido con la mayor responsabilidad”.

Por su parte, en un comunicado, La U pidió a su militancia “cerrar filas en torno a los valores fundamentales del partido: la unión, la democracia interna, el respeto mutuo y la protección integral de las mujeres que participan en política”.

