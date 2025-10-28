Presidente de Cámara, Julián López, se amarró a su curul en protesta por sanción de La U
López confirmó que no presidirá la Cámara de Representantes hasta que se resuelva su situación jurídica.
Durante la sesión plenaria de este martes, 28 de octubre, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, permaneció amarrado a su curul y con un pañuelo rojo en la boca en señal de protesta contra la sanción impuesta por su colectividad, el Partido de La U.
López posó además junto a un cartel que decía: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos, al país, le digo: ánimo, vamos pa’lante”.
La decisión del Partido de La U tuvo que ver con la creación del movimiento “La Nueva U”, que lanzó López en oposición a las directivas de su partido y a su jefe natural, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
Entre las medidas tomadas por La U se incluyen una investigación disciplinaria, así como la suspensión de la militancia de López por tres meses y la pérdida de sus derechos de voz y voto.
López no podría continuar presidiendo la plenaria de la Cámara, y así lo confirmó él mismo este martes en una carta a sus colegas: “Mientras esta situación se resuelve jurídicamente, no presidiré nuestra plenaria. Un rol que he asumido con la mayor responsabilidad”.
Por su parte, en un comunicado, La U pidió a su militancia “cerrar filas en torno a los valores fundamentales del partido: la unión, la democracia interna, el respeto mutuo y la protección integral de las mujeres que participan en política”.
