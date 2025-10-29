¡Colombia líder! Tabla de posiciones en Liga de Naciones Femenina para clasificar al Mundial 2027

Colombia venció 2-1 a Ecuador en la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina y quedó líder de la competición con puntaje perfecto. La Conmebol destacó la actuación de la ‘Tricolor’ y su desempeño en la competición.

El marcador lo abrió la talentosa atacante Leicy Santos en el minuto 45. Sin embargo, al inicio de la segunda parte (minuto 51), Ecuador empató con la anotación de Nayeli Bolaños.

Faltando 20 minutos y con un juego parejo, una genialidad de Daniela Montoya, quien remató el balón con un potente derechazo, desequilibró el marcador.

Tras el pitido final del partido, la Conmebol resaltó la importancia de Leicy Santos en el juego de Colombia, pues es la máxima goleador a de la competición y de la Copa América Femenina con cinco tantos.

Y es que Colombia es la primera selección que llega a los 6 puntos en esta nueva competición que dará cupo para el Mundial 2027: los dos primeros irán directos, mientras que el tercero y cuarto pelearán por el repechaje.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Colombia: 6 puntos. Chile: 4 puntos y una diferencia de gol de +5. Argentina: 4 puntos y una diferencia de gol de +2. Venezuela: 4 puntos y una diferencia de gol de +1. Ecuador: 3 puntos. Uruguay: 1 punto. Paraguay: 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Perú: 0 puntos y una diferencia de gol de -3. Bolivia: 0 puntos y una diferencia de gol de -9.

¿Cuál es el próximo partido de Colombia en la Liga de Naciones Femenina?

El próximo partido de la Selección Colombia será ante Bolivia, la última en la clasificación y el equipo más goleado del torneo. Este juego se desarrollará el viernes 28 de noviembre por la jornada 3.

Al ser solo nueve selecciones las que participan, la ‘Tricolor’ tendrá su turno de descanso en la fecha 4.

Escuche W Radio en vivo aquí: