Esta es la obra que se hará en el predio donde estaba el famoso Cici Aquapark en Bogotá

Los ciudadanos que se movilizan por la Avenida 68 han visto las nuevas obras que se adelantan en el predio donde se encontraba el famoso parque acuático de Bogotá: Cici Aquapark

Bajo el modelo de Asociación Público-Privada, sin desembolso de recursos públicos, se está construyendo el centro de Entretenimiento Familiar que tendrá el reforzamiento de la cimentación y de la estructura principal del antiguo Cici Aquapark.

Así mismo, se adelanta la construcción de:

Una taquilla norte.

Vías de servicio.

Una plazoleta multipropósito, .

Locales comerciales.

Bicicleteros.

Cerramiento.

Tanque de agua.

Cancha multipropósito.

Dos canchas de fútbol cinco.

Juegos infantiles.

Zonas biosaludables.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte valor del proyecto asciende a $967.973.971.285, con precios de referencia a diciembre de 2017.

“Este monto incluye la realización de los estudios y diseños a fase III, la obtención de la totalidad de permisos y licencias de construcción, la ejecución de las obras pactadas, así como la operación y el mantenimiento de la infraestructura durante 25 años, en cumplimiento de los indicadores de servicio establecidos”, confirmó el IDRD

Así las cosas, se prevé que el 31 de octubre de este año el concesionario entregue las obras construidas en la fase inicial del proyecto, “las cuales entrarán en un periodo contractual de verificación y recibo de la infraestructura por parte de la interventoría del proyecto y del IDRD”.