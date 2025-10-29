Gobernador de Santander denunciará por injuria y calumnia al representante Álvaro Rueda. Foto: gobernación de Santander y Congreso de la República.

Bucaramanga

En medio de una plenaria de la Cámara de Representantes el congresista Álvaro Rueda le pidió a la Procuraduría que se investigara y que si se considera se disponga de un gobernador Ad Hoc en Santander al advertir que el gobernador Juvenal Díaz Mateus estaría presuntamente participando en política.

Comisión Séptima del Senado engavetó reforma a la salud hasta que haya recursos para implementarla

De acuerdo a lo indicado por el congresista, el gobernador estaría mencionándole a sus secretarios quiénes serían sus candidatos a las elecciones atípicas en Bucaramanga, para el Congreso de la República e incluso para la Presidencia de la República.

Las pruebas del magistrado Ibáñez para resolver recusación contra Héctor Carvajal por la pensional

Ante estos señalamientos del representante, el gobernador aseguró que estas declaraciones son tendenciosas e injuriosas y enfatizó que a la fecha no hay candidatos inscritos para ningún cargo de elección popular por lo que no hay ningún tipo de participación en política.

Segunda Marquetalia aún es la principal hipótesis en crimen de Miguel Uribe, según Policía

“A mí me parece que un representante a la cámara, un congresista no puede ser tan irresponsable y no puede abusar del privilegio que tiene de hablar ante el Congreso de la República. Sin una sola prueba, representante, sin una sola prueba, usted me acusa de participación en política. Esto no lo puedo permitir y esto no lo podemos aceptar los santanderianos. Por eso y porque estas cosas no se pueden permitir, le daré poder a mi abogado para que interponga denuncia por injuria y calumnia en la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el representante Álvaro Rueda", indicó el gobernador Díaz Mateus.

A su turno, el representante aseguró que estará atento a la denuncia para comparecer si hace se dispone.

Escuche W Radio en vivo aquí: