Las pruebas del magistrado Ibáñez para resolver recusación contra Héctor Carvajal por la pensional

Presidente de la corte constitucional Jorge Ibáñez reflexiona sobre la independencia judicial frente a la opinión pública. | Foto: W Radio

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y ponente del trámite de recusación de su compañero Héctor Carvajal en medio del estudio de la reforma pensional, decretó varias pruebas antes de proyectar una ponencia para discusión de la Sala Plena.

En la determinación, Ibáñez le solicitó a Colpensiones entregar en cinco días como máximo los conceptos que presentó Carvajal como asesor jurídico de la entidad en el marco de la demanda contra la reforma pensional por vicios de trámite.

Asimismo, en un término máximo de 5 días, Colpensiones deberá también enviar copia de los documentos mediante los cuales Colpensiones le pidió a Ibáñez su participación en tales conceptos de los que trata el “informe de supervisión para terminación del contrato / aceptación de oferta Contrato de prestación de servicios profesionales No. 005 de 2025”.

Adicionalmente, la aseguradora de pensiones estatal tendrá que remitir “copia de los informes específicos mensuales, entregados por el entonces contratista Héctor Alfonso Carvajal Londoño con motivo de la ejecución de los contratos de prestación de servicio” se expone.

En ese mismo sentido, el jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales de Colpensiones, Jorge Eliécer Morales, deberá remitir a la Corte “los soportes de los informes de supervisión de los contratos de prestación de servicios” de Carvajal.

Luego de entregada la información, se correrá traslado por tres días de esta a la senadora Paloma Valencia, recusaste, y a Héctor Carvajal, el recusado.