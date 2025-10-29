La Tigresa del Oriente: “‘Un nuevo amanecer’ me hizo la “reina” de YouTube”

La 'Tigresa del Oriente’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de su trayectoria artística y su experiencia en el mundo de la música.

La 'Tigresa del Oriente’, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos, recordó en La Hora del Regreso sus inicios en Lima, Perú: “Yo empecé trabajando en detrás de cámaras en Lima, Perú, mi país y era maquilladora, peinadora, caracterizadora para los programas cómicos que querían los actores imitar a personajes conocidos”.

Fue en ese entonces cuando se inspiró para componer su primera canción, comenzando en el mundo de la música a los 12 años de edad.

De igual manera, resaltó cómo ha vivido la evolución de su carrera musical, desde su primer tema viral hasta su fama internacional: “La fama de un inicio me sorprendió porque me contrataron de muchos países de fuera de nuestro continente latinoamericano. Muy lejos. He ido a países de Medio Oriente, he ido a Egipto, a Palestina, a Israel, Alemania”.

La historia de “Nuevo Amanecer”

La 'Tigresa del Oriente’ también comentó la historia de su canción ‘Un Nuevo Amanecer’, a la que llama su “canción de oro”. Esta canción, de la cual ella es autora y compositora, fue la que la hizo muy famosa a nivel mundial y la llevó a ser conocida como la ‘reina del YouTube’ al superar los 20 millones de vistas.

La cantante ‘inca’ también habló sobre como nació su versión de ‘Thriller’ de Michael Jackson, pues era fanática del ‘rey del pop’: “Conversando en una reunión de producción me dice mi productor musical, me dice: estamos próximos a Halloween. ¿Por qué no hacemos un cover de Michael Jackson?”.

Además, comentó sobre la grabación del video musical: “Fuimos a grabar con todo el equipo de zombies que fueron unas jóvenes, unas chicas invitadas por nosotros, llegamos ahí, buscamos la locación, dónde podría ser la grabación y así empezamos a grabar en la noche, nos favoreció mucho haber grabado en la noche porque la oscuridad natural nos ayudó bastante”.

Escuche la entrevista completa aquí:

