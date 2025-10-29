Lugares icónicos de Bogotá que no se puede perder: parques, plazas y más
Vea algunos de los mejores lugares para aprovechar Bogotá t verla en su máxima expresión.
Jardín Botánico José Celestino Mutis
Ubicado en la localidad de Engativá, este espacio es ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza sin salir de Bogotá. El Jardín Botánico alberga más de 19.000 especies de plantas, incluyendo colecciones de orquídeas, bromelias y árboles nativos. Además, ofrece recorridos guiados, talleres ambientales y exposiciones temporales.
Museo del Oro
Administrado por el Banco de la República, este museo ubicado en el centro histórico de Bogotá reúne más de 34.000 piezas de orfebrería indígena. Es uno de los más visitados de América Latina y ofrece una experiencia inmersiva sobre las culturas ancestrales de Colombia.
Cerro de Guadalupe
Menos concurrido que Monserrate, pero igual de impactante, el Cerro de Guadalupe ofrece una vista privilegiada del oriente bogotano. En su cima se encuentra la imagen del Cristo del cerro, de más de 15 metros de altura, y una capilla que recibe peregrinos cada domingo.
Parque de los Novios
Este parque ofrece lagos, ciclovías, canchas y zonas de picnic en medio de la ciudad. Es ideal para planes familiares, caminatas con mascotas y actividades deportivas al aire libre.
Parque Simón Bolívar
Ubicado en el corazón de la ciudad, el Parque Metropolitano Simón Bolívar es el espacio verde más grande de Bogotá. Con más de 400 hectáreas, es ideal para caminatas, picnic, ciclismo y conciertos al aire libre. Aquí se celebran eventos masivos como Rock al Parque, el Festival de Verano y ferias culturales.
