Lugares icónicos de Bogotá que no se puede perder: parques, plazas y más

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Ubicado en la localidad de Engativá, este espacio es ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza sin salir de Bogotá. El Jardín Botánico alberga más de 19.000 especies de plantas, incluyendo colecciones de orquídeas, bromelias y árboles nativos. Además, ofrece recorridos guiados, talleres ambientales y exposiciones temporales.

Museo del Oro

Administrado por el Banco de la República, este museo ubicado en el centro histórico de Bogotá reúne más de 34.000 piezas de orfebrería indígena. Es uno de los más visitados de América Latina y ofrece una experiencia inmersiva sobre las culturas ancestrales de Colombia.

Cerro de Guadalupe

Menos concurrido que Monserrate, pero igual de impactante, el Cerro de Guadalupe ofrece una vista privilegiada del oriente bogotano. En su cima se encuentra la imagen del Cristo del cerro, de más de 15 metros de altura, y una capilla que recibe peregrinos cada domingo.

Parque de los Novios

Este parque ofrece lagos, ciclovías, canchas y zonas de picnic en medio de la ciudad. Es ideal para planes familiares, caminatas con mascotas y actividades deportivas al aire libre.

Parque Simón Bolívar

Ubicado en el corazón de la ciudad, el Parque Metropolitano Simón Bolívar es el espacio verde más grande de Bogotá. Con más de 400 hectáreas, es ideal para caminatas, picnic, ciclismo y conciertos al aire libre. Aquí se celebran eventos masivos como Rock al Parque, el Festival de Verano y ferias culturales.

