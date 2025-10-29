Petro pidió a Arabia Saudita mediar en el conflicto que “se está desatando en el Caribe”

Gustavo Petro y banderas de Estados Unidos y Arabia Saudí. Fotos: (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) / Getty Images

Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente Gustavo Petro reveló que solicitó al gobierno saudí servir como mediador frente a la crisis que, según dijo, “se está desatando en el Caribe”. Esto tras el lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos contra embarcaciones que asegura transportan droga.

El mandatario explicó que el objetivo de su gestión ante Arabia Saudita es detener la violencia que afecta a la región y que ha cobrado la vida de jóvenes de distintos países.

“Pedí a Arabia Saudita mediar en el conflicto que se está desatando en el Caribe, que incluye intentar detener esta masacre de gente generalmente joven, caribeños de diversas lenguas, diversas nacionalidades, entre ellos colombianos”, expresó Petro.

Agregó que su llamado busca promover el diálogo como vía de solución antes de que escale la confrontación: “Le pedí esa mediación con los Estados Unidos y con nuestros pueblos latinoamericanos, caribeños fundamentalmente, para que el diálogo interno sea el mejor camino antes que los misiles”.

#Atención | El presidente @petrogustavo aseguró que pidió a Arabia Saudita ser mediador ante Estados Unidos por “el conflicto que se está desatando en el Caribe”. pic.twitter.com/LpprlhcrgX — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 29, 2025

