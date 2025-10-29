Tribunal revocó fallo fiscal contra Gustavo Petro por el modelo de basuras en Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la solicitud de revocatoria directa que presentó la Contraloría de Bogotá para tumbar el fallo de responsabilidad fiscal que impuso años atrás contra el exalcalde de Bogotá y actual presidente de la República, Gustavo Petro, por la compra de vehículos para la recolección de basuras en la capital del país.

Por lo mismo, Petro no deberá pagar los más de 40.500 millones de pesos de sanción que el ente de control impuso en su contra.

Los magistrados de la Sección Primera, Subsección B, del alto tribunal concluyeron que el órgano de control distrital violó el principio de legalidad y el debido proceso de Petro.

Igualmente, se lee en el fallo que los actos sancionatorios fueron emitidos con “manifiesta oposición a la Constitución o la ley”, esto porque se aplicaron presunciones de culpa basadas en una norma que no correspondía al juicio fiscal.

En la sentencia también se detalló que la Contraloría tuvo en cuenta los criterios de dolo y culpa grave contemplados en la Ley 678 de 2001, que es propia de la acción de repetición, lo cual “resulta lesivo del principio de legalidad y del respeto al debido proceso”, porque no podía implementarse dicha norma en un proceso de responsabilidad fiscal.

El Tribunal recordó que ya existía un precedente sobre hechos similares, por lo que reiteró que “la Contraloría demandada, con los actos demandados, incurrió en la violación del debido proceso por aplicación indebida de la Ley 678 de 2001”.

En el fallo se advierte que la oferta de la Contraloría fue respaldada unánimemente por el comité de conciliación y fue aceptada por el abogado defensor del presidente Petro: “Por considerar que la oferta se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico vigente… manifiesto que acepto dicha oferta en los términos propuestos”.

En ese sentido, el alto tribunal ordenó la culminación del proceso, la revocatoria de los actos que declaraban responsable fiscal al exalcalde y actual presidente Petro, y el cierre del cobro coactivo, por lo que se aprobó la solicitud y se determinó que: “No habrá lugar a reconocimiento económico… ni a indemnización de perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales”.

Esto significa que la sanción fiscal de más de 40.500 millones de pesos queda sin efectos y la Contraloría de Bogotá deberá expedir, en un plazo de 30 días, el acto administrativo correspondiente, una vez quede ejecutoriado el auto de aprobación.

Este es el documento: