Corte Suprema rechaza denuncia de Hollman Morris y no investigará a María Fernanda Cabal por injuria

La W conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación formal contra la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, quien había sido denunciada por el gerente de RTVC, Hollman Morris, por injuria y calumnia.

Morris había querellado a María Fernanda Cabal acusándola de hostigar, por medio de varias publicaciones en X, al sistema de medios públicos. Morris envió a la Corte varios trinos durante el 2024 en los que Cabal calificaba a RTVC como “caja de resonancia” de las Farc, de darle voz a “terroristas” y hacer “propaganda” de “asesinos impunes”.

Lo anterior, tras varias entrevistas realizadas por el sistema de medios públicos a comandantes de las disidencias de las Farc.

La Sala determinó no continuar el trámite de la denuncia de Morris al concluir que las manifestaciones de la senadora María Fernanda Cabal se encuentran amparadas por la libertad de expresión y no configuraron delito alguno contra el sistema de medios públicos.

Lo anterior, con base en que primero: RTVC al ser una persona jurídica no es titular de derecho al “honor”, y tampoco se configuró el delito de injuria o de calumnia. Para los magistrados, las atestaciones de María Fernanda Cabal no muestran un “ánimo deliberado” de ocasionar daño a la reputación del sistema de medios públicos, sino críticas y observaciones libres a su trabajo.

La Corte Suprema en la decisión inhibitoria asimismo determinó que las acusaciones de María Fernanda Cabal sobre el trabajo de RTVC están amparadas por su función pública de control como senadora porque ejerce la representación de los ciudadanos que la eligieron para hacer control político.

Contra esta determinación procede el recurso de reposición, el cual podrá ser usado por el gerente de RTVC, Hollman Morris, de considerar insistir ante la Sala de Instrucción o de recabarse nuevas evidencias.