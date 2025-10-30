EN VIVO 🔴 Día Mundial de las Ciudades 2025: siga el minuto a minuto del evento en Bogotá

Bogotá es el epicentro global del debate sobre el futuro urbano al acoger, los próximos 30 y 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades 2025, la cita más importante de ONU-Hábitat sobre sostenibilidad, innovación y gobernanza urbana.

Bajo el lema “Ciudades inteligentes centradas en las personas”, el evento reunirá a más de 2.500 participantes de 49 países, incluidos alcaldes y ministros internacionales, más de 30 expertos globales y 60 entidades públicas y privadas, consolidando a la capital colombiana como plataforma de encuentro y aprendizaje para el mundo.

Siga el evento EN VIVO aquí