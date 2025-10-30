Internacional

Ensayos de armas nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, según portavoz de la ONU

“Deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas” Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU

Imagen de referencia. Foto: John Lamparski/Getty Images

Imagen de referencia. Foto: John Lamparski/Getty Images / John Lamparski

Un portavoz de las Naciones Unidas dijo el jueves 30 de octubre, que los ensayos nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su intención de reanudarlos.

“El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

