Ensayos de armas nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, según portavoz de la ONU

Un portavoz de las Naciones Unidas dijo el jueves 30 de octubre, que los ensayos nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su intención de reanudarlos.

“El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Escuche W Radio en vivo: