Fenalco Bogotá pidió que se levante la restricción de movilidad de motociclistas en la ciudad

Por medio de una carta, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, solicitó a la Administración Distrital que se levante la restricción de movilidad para los motociclistas para este fin de semana, ya que hay afectación en el comercio justo en temporada de Halloween.

“Entendemos la importancia de cuidar y de conservar el orden público, pero la medida que se tomó este fin de semana con la restricción de los motociclistas es muy complicada para el comercio especialmente, que tiene un fin de semana de gran actividad comercial y donde muchos de los trabajadores de comercio salen a altas horas de la noche y se ven afectados con la restricción que hoy se tiene”, dijo Orrego.

Y agregó, “esa restricción afecta absolutamente a todos. Pedimos que se reconsidere para poder tener un fin de semana normal y que la gente pueda trabajar”.

Además, desde el gremio de los comerciantes pidieron que se “reconozca como excepción la posibilidad de circulación de los conductores de motos utilizadas por los trabajadores de todo tipo de empresas”.

Este es el comunicado de Fenalco:

