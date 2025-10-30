El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Fue mucha adrenalina y desespero”: Policía que rescató a bebé arrojada por su madre al río Bogotá

Este jueves un juez envió a la cárcel a una mujer que, supuestamente, arrojó a su hija de 10 meses al río Bogotá, en el barrio El Cortijo, localidad de Engativá.

La reacción de la comunidad y el oportuno accionar de las autoridades permitieron que dos oficiales de Policía rescataran a la menor y también a la mujer para que esta luego fuera judicializada.

Uno de estos policías es el subintendente Cristhian Ortiz, quien habló en los micrófonos de W Sin Carreta para narrar lo sucedido.

“Gracias a la información oportuna de la ciudadanía, ellos ven a esta mujer con la menor a la orilla del río Bogotá, y llaman a la línea de emergencia 123. Ahí la central de radio nos informa. Ahí, en menos de un minuto, llegamos al lugar ”, comento.

Así, dijo que en el lugar de los hechos trató de “persuadir a la señora, pero ella en ningún momento me pone cuidado. Estaba chateando, y de un momento a otro lanza a la niña al río Bogotá, para luego ella lanzarse”.

Momento del rescate

El oficial comentó que “fue un momento de mucha adrenalina y desespero”.

“Al ver que ella lanza a la bebé y luego se lanza ella, decido ir yo. Yo soy papá de una niña de dos años, mi instinto paternal y mi labor como policía me hizo, sin pensar dos veces, sin importar que es el río Bogotá, lanzarme. No me preocupé por mi vida, el único objetivo era salvar la vida de la bebé, y de la mamá”, comentó.

¿La madre dijo algo tras los hechos?

Adicionalmente, dijo que tras los hechos la mujer nunca le respondió nada de lo que él le preguntaba.

“Nunca me dio una respuesta, siempre fue desviada de la situación”, dijo.

Escuche la entrevista completa a continuación:

