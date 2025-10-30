Gobierno expide nueva resolución para que empresas de energía garanticen el servicio en el Caribe

Atendiendo a las recomendaciones realizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución con la cual adoptó unja serie de medidas transitorias que buscan que se garantice la prestación del servicio de energía en el caribe colombiano.

Dentro de las medidas, se contempla que las compañías puedan disponer de los recursos de los planes de inversión y los planes de reducción de pérdidas para asegurar la estabilidad y la continuidad en la prestación del servicio de energía para los usuarios del Caribe y a su vez puedan aliviar su situación financiera.

En ese sentido la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tendrá que expedir la reglamentación de esta resolución para que estas empresas puedan viabilizar sus inversiones y garantizar la prestación del servicio por un periodo de dos años, de acuerdo con lo que dicta el documento.

“Nuestra prioridad es garantizar que los hogares caribeños, especialmente los de los estratos más vulnerables, no se vean afectados por las condiciones actuales de las empresas operadoras. Estas decisiones son responsables, transitorias y buscan asegurar la continuidad del servicio mientras que, de manera conjunta la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y el MinEnergía, avanzamos hacia una solución estructural y sostenible, con programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas”, afirmó el ministro de Minas, Edwin Palma.

