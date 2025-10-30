Personal de Undmo intervino protesta estudiantil en la Vía al Mar
Durante el paro indefinido que realizan estudiantes de la Universidad del Atlántico contra la elección de rector, se presentaron bloqueos en la vía que comunica a Barranquilla y Cartagena.
Personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Undmo intervino en medio de las protestas de estudiantes de la Universidad del Atlántico contra la elección de rector.
Miembros de la comunidad académica buscaron mostrar su descontento con la designación de Leyton Barrios al cargo, bloqueando la Vía al Mar, que comunica a Barranquilla y Cartagena.
Las acciones se desarrollaron un día después de que siete de las facultades de la universidad entraron en un paro indefinido, mientras que sindicatos de docentes se declararon en asamblea.
Lo anterior, ante los cuestionamientos que se han generado por la elección de Barrios como rector de la universidad.
En medio de las manifestaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció, asegurando que, desde la Gobernación del Atlántico, se tomó la decisión de recurrir a la fuerza pública, por lo que llamó la atención de la Procuraduría y la Fiscalía.
