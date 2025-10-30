Un soldado muerto y ocho más heridos tras ataque terrorista de las disidencias en el sur del Cauca

Nuevo ataque terrorista con explosivos de las disidencias de las Farc en el sur del Cauca dejó a un soldado profesional muerto y a ocho más heridos.

Los hechos se registraron en el corregimiento de Patía, jurisdicción del municipio de El Patía, en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto.

Ahí, la estructura Carlos Patiño activó una poderosa carga al paso de dos componentes del Ejército que se movilizaban en vehículos cumpliendo con operaciones tácticas.

El militar asesinado fue identificado como el soldado profesional Johan Fernando Cuellar Gaitán.

Los heridos fueron evacuados en helicóptero a centros asistenciales de la ciudad de Popayán, pero por la gravedad de las lesiones cuatro de ellos fueron remitidos hasta clínicas de Cali.

El Ejército Nacional rechazó el acto terrorista que calificó como una grave violación a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario, “al emplear métodos indiscriminados que ponen en riesgo la vida de la población civil”, dijo.

Además de enviar un mensaje de condolencia a la familia del militar que perdió la vida, las Fuerzas Militares puntualizaron que se estableció un cordón de seguridad en el área y se coordinó con las autoridades locales y la Policía Nacional para garantizar la protección de la comunidad y el desarrollo de los actos urgentes.

Con esta acción violenta ya serían cinco los atentados contra la Fuerza Pública en esta zona del sur del departamento del Cauca donde hay amplia injerencia delictiva de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.