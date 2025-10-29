El ataque con drones en El Plateado Cauca dejó ocho heridos

Un ataque con drones y explosivos, al parecer, de disidencias de las Farc contra la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Argelia, sur del Cauca, dejó a ocho personas heridas, incluidos cinco menores estudiantes.

El suceso violento que tuvo lugar entre la vereda La Hacienda y el corregimiento de El Plateado, donde hay presencia del grupo armado ilegal Carlos Patiño, dejó a las afectados en medio de la confrontación.

Los estudiantes del colegio Miguel Zapata de entre 11 y 13 años presentaron heridas leves por esquirlas, mientras que los adultos lesiones de consideración y reciben atención médica.

El alcalde de Argelia, Osman Guaca manifestó que, “este hecho, de verdad catastrófico afecta a civiles. La ESE suroccidente y centro de Salud de Argelia y El Plateado indicaron que los niños fueron valorados luego dados de alta, mientras que los adultos fueron remitidos al centro nivel 1 de la cabecera municipal”.

Además, la comunidad reportó afectaciones para viviendas y locales comerciales.

El mandatario puntualizó que el hecho es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades departamentales, el Cauca concentra el 25% de los ataques con drones de todo el país por parte de estructuras armadas al margen de la ley.

Además el Ejército nacional advirtió que los grupos ilegales tienen la capacidad de adquirir tecnología, incluidos drones Kamikazi, situación que mantiene en alerta a las comunidades y autoridades.