Autoridades en Cuba evacuaron a miles de personas por la crecida de un río por el paso de huracán

Hasta 7.000 personas se espera que sean evacuadas de manera “urgente” este viernes ante la crecida del río Cauto y el riesgo de desbordamiento de una presa en la provincia cubana de Granma (este) como consecuencia de las lluvias del huracán Melissa, informaron medios oficiales.

La evacuación se realiza hacia zonas de la provincia colindante de Las Tunas, mientras se coordina el traslado de las familias hacia un politécnico, precisó en redes sociales el periodista de la televisión estatal Lázaro Manuel Alonso.

“Las autoridades alertan a la población sobre el extremo peligro e instan a no retornar a sus hogares prematuramente, ya que esta acción ha derivado en operaciones de rescate de alto riesgo y lamentables pérdidas de vidas”, afirmó Alonso, aunque aún no existe confirmación oficial sobre muertos.

El reportero explicó que el río Cauto presenta un “punto crítico de inundaciones, un fenómeno complejo donde convergen las intensas lluvias, el vertimiento de presas, escurrimientos desde la Sierra Maestra (zona montañosa) y la peligrosa penetración del mar que bloquea la desembocadura”.

Según la fuente, “el riesgo máximo se alcanza hasta 72 horas después de cesar las lluvias, cuando el caudal acumulado llega a los municipios bajos”.

La Defensa Civil pasó este viernes a la fase “recuperativa” a las provincias de Santiago de Cuba y Granma (extremo este), las dos últimas que permanecían en “alarma” por el paso del potente huracán Melissa el pasado miércoles.

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste del país y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y extensos daños en la agricultura.

Por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano y no se ha informado de daños personales.

