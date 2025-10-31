Actualidad

El condenado excontratista Emilio Tapia fue capturado en Barranquilla por orden judicial

La detención se dio en una clínica de la capital del Atlántico.

Emilio Tapia

Emilio Tapia

En la Clínica Altos del Prado, en el norte de Barranquilla, fue capturado el condenado excontratista Emilio Tapia, en cumplimiento de una orden judicial.

La detención se llevó a cabo por parte de agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

De acuerdo con los detalles que se han conocido, el pasado 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá revocó el beneficio de libertad condicional que se le había otorgado.

Dicha medida correspondió a tres condenas emitidas entre 2016 y 2017, relacionadas con el caso del carrusel de la contratación.

La libertad condicional se le otorgó a Tapia el pasado mes de abril, después de haber cumplido las 3/5 partes de su condena.

Cabe recordar que, Tapia también se encuentra vinculado al escándalo de Centros Poblados.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad