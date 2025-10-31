El condenado excontratista Emilio Tapia fue capturado en Barranquilla por orden judicial

En la Clínica Altos del Prado, en el norte de Barranquilla, fue capturado el condenado excontratista Emilio Tapia, en cumplimiento de una orden judicial.

La detención se llevó a cabo por parte de agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

De acuerdo con los detalles que se han conocido, el pasado 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá revocó el beneficio de libertad condicional que se le había otorgado.

Dicha medida correspondió a tres condenas emitidas entre 2016 y 2017, relacionadas con el caso del carrusel de la contratación.

La libertad condicional se le otorgó a Tapia el pasado mes de abril, después de haber cumplido las 3/5 partes de su condena.

Cabe recordar que, Tapia también se encuentra vinculado al escándalo de Centros Poblados.

