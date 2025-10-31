Se habilitó el paso entre el sector del peaje Naranjal y Mesa Grande en la vía al llano

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunció la terminación de los trabajos de reparación del túnel de Quebradablanca, por lo que desde el 31 de octubre se habilitará el paso entre el sector del peaje Naranjal y Mesa Grande en el Corredor Bogotá - Villavicencio.

Con esta apertura se garantiza la doble calzada en este sector en el sentido Bogotá-Villavicencio, lo que según la concesión agiliza el tránsito y reduce los tiempos de desplazamiento en el corredor.

Los daños en el sector fueron producto de un siniestro vial ocurrido el 26 de diciembre de 2023, en el que un camión cisterna que transportaba combustible generó un incendio que afectó, entre otros elementos, el pavimento rígido.

Con esto, la ANI espera que con la habilitación de este tramo la movilidad en la vía se mejore y permita tiempos de desplazamiento más efectivos para los viajeros.