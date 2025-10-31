Tras reunión con el presidente de Egipto, Petro anunció cooperación en energía, textiles y seguridad

Este 31 de octubre, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con su homólogo de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi. Allí, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación bilateral en distintos frentes, desde la producción de energías limpias hasta la articulación policial para combatir mafias y redes criminales.

Petro informó que Colombia y Egipto impulsarán una articulación multinacional para la producción de paneles solares y energías renovables, así como un proyecto conjunto en el sector textil que busca integrar algodón y telas egipcias con la confección nacional.

“Llamo especialmente a la comunidad árabe de Maicao y del país para invertir en Egipto y llevar a Colombia telas finas para confección de calidad y generación de empleo”, dijo.

El mandatario también anunció una coordinación entre la Policía colombiana y las fuerzas de seguridad egipcias y árabes para “lograr cero mafias en drogas, cero trata y cero mercenarios”, subrayando la intención de combatir el reclutamiento de colombianos en conflictos internacionales.

Como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, Petro aseguró que Colombia actuará “con la máxima sabiduría” ante los conflictos en Sudán y el Nilo, destacando la relevancia de la crisis climática en la región.

Finalmente, expresó su gratitud hacia el pueblo egipcio por el “enorme cariño” hacia Colombia y reiteró el compromiso del país en apoyar los esfuerzos diplomáticos para la paz en Medio Oriente.