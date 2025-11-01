Estudiante murió en la sede Bogotá de la Universidad Nacional: hechos son materia de investigación

Un egresado del programa de Biología de la Facultad de Ciencias fue encontrado sin vida entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, en una zona arborizada del campus de la Universidad Nacional, cercana al Instituto de Ciencias Naturales y a la Calle 53.

El joven contaba con permiso para trabajar en esa área del campus y conocía bien el terreno, según confirmaron fuentes internas.

Antes de su muerte, el profesional dejó una nota de despedida dirigida a su pareja, la cual entregó al personal de portería. El documento fue una de las primeras informaciones en manos de las autoridades cuando iniciaron la inspección del caso.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Instituto Nacional de Medicina Legal. Allí se examinaron las causas del fallecimiento.

La Rectoría, la Vicerrectoría de Sede y la Decanatura de la Facultad de Ciencias lamentaron profundamente lo ocurrido y expresaron su solidaridad con los familiares, colegas y amigos del joven, en un comunicado público que invitó a respetar el duelo.

#ATENCIÓN | La Universidad Nacional sede Bogotá informa que un estudiante murió el 31 de octubre dentro del campus en circunstancias que aún son materia de investigación → https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/9aUozqw7g7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 1, 2025

Noticia en desarrollo...