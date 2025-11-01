“Fue engañado”: Hermana de B-King tras la captura del ‘Comandante’

Este jueves, 30 de octubre, la Fiscalía del Estado de México confirmó la captura de Cristopher ‘N’, alias ‘El Comandante’, señalado como uno de los principales implicados en el homicidio de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown).

De acuerdo con la Fiscalía de México, ‘El Comandante’ habría tenido un papel clave en el crimen al coordinar el traslado y engaño de las víctimas.

Es por esto por lo que Stefania Sánchez, hermana de B-King, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio detalles del caso.

¿Una red de tráfico de drogas?

De acuerdo con Sánchez, nadie de la familia conocía a Regio Clown, por ende, desconocían lo que hacía; Sin embargo, insistió que su hermano fue una víctima de un engaño.

“Él fue a México con el sueño de la música, ligarlo a una organización de drogas es algo que no encaja”, mencionó.

¿Las autoridades de México se han comunicado con ellos?

Por otra parte, la hermana de B-King afirmó que el caso ha tenido elementos muy inusuales.

“No se han comunicado con nosotros”, concluyó.

