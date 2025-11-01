Manchester United empató 2-2 Nottingham Forest en la Premier League

El Manchester United tropezó este sábado ante el Nottingham Forest, equipo que está en descenso, al empatar a dos en un encuentro en el que los visitantes lograron llevarse un punto tras un gol de Amad Diallo a diez minutos de final y pudieron ganar tras un remate del costamarfileño en el último minuto que sacó bajo palos Murillo.

Los ‘diablos rojos’ que venían de tres victorias consecutivas, se adelantaron en el marcador con un tanto de cabeza de Casemiro, aunque vieron cómo el rival les dio la vuelta con dos goles seguidos (minutos 48 y 50).

En los minutos finales lograron rescatar un empate ante el equipo de Sean Dyche, que todavía no ha ganado en la Premier, aunque sí lo hizo en Europa League ante el Oporto.

El Manchester avisó desde el principio con dos remates de Benjamin Sesko que se fueron desviados, y poco después fue el turno del Nottingham por medio de Milenkovic y Hudson Odoi, cuyos disparos no encontraron portería.

Los locales tuvieron que reestructurarse tras la lesión del brasileño Douglas Luiz, uno de los futbolistas más destacados del equipo, que se retiró del campo con molestias físicas en el minuto 14.

Los de Amorim lo siguieron intentando con poco éxito con dos disparos de Casemiro y Diallo, que posteriormente iban a ser protagonistas, que paró de forma acertada Matz Sels.

Precisamente, el brasileño iba a adelantar a los suyos a la media hora gracias a un cabezazo, tras zafarse de su marca, en un córner botado por Bruno Fernandes.

Los visitantes se mostraron muy sólidos en defensa repeliendo todas las acciones de peligro del Forest que salía rápido a la contra, y antes del descanso, Diallo pudo aumentar la ventaja, pero su disparo se fue desviado.

Tras el descanso, los de Dyche salieron enchufados y en los primeros cinco minutos iban a golpear hasta en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador.

Tras una jugada combinativa del Forest, que movió la pelota de lado a lado, Ryan Yates puso un centro al punto de penalti y Gibbs-White se adelantó a la defensa para empatar el duelo.

Apenas dos minutos después, cuando el Manchester United se estaba recuperando del golpe, los locales consiguieron el segundo gol por medio del joven Nicolo Savona.

El italiano aprovechó un barullo en el área para rematar desde el área pequeña y batir al meta belga Senne Lammens.

Los de Amorim reaccionaron y pudieron empatar el partido tras un disparo de Mbeumo y un remate al palo de Bruno Fernandes, cuyo rechace no acertó a rematar Casemiro.

Tras los avisos, a diez minutos de final, Diallo volvió a ser protagonista tras una volea que pilló desprevenido a Sels para empatar el partido.

El costamarfileño se erigió como salvador y tuvo en sus botas el gol de la victoria en el minuto 93, pero su disparo fue salvado por el brasileño Murillo bajo palos.

Con este empate, el Manchester United se queda quinto, mientras que el Nottingham Forest, se mantiene en descenso con apenas seis puntos.

