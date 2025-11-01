El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Martina La Peligrosa lanzó “Caribeña”: La nueva era de la música tradicional caribeña

La reconocida artista colombiana Martina López, conocida como Martina la Peligrosa, lanzó su más reciente álbum, Caribeña, el cual describe como la traducción de su alma a canciones. Este disco es un homenaje a la herencia musical del Caribe, no solo en Colombia, buscando un punto de encuentro para todos los caribeños a través de sus sonidos.

El proyecto, cocreado con Jairo Varón, destaca por la intención de fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos. Los temas parten de ritmos autóctonos como el bullerengue, el porro o la champeta, a los que se añaden guitarras y beats electrónicos.

Las letras de este álbum profundizan en la identidad y el empoderamiento. Canciones como “Soy” honran sus raíces y ancestros, utilizando frases de la cultura popular, incluyendo una cita del maestro David Sánchez Juliao sobre la importancia de la autenticidad personal.

Otras piezas, como la champeta “Magdalena”, celebran a la mujer que transforma su entorno, mientras que “Mi niña” es un agradecimiento a su yo interior. Con Caribeña, Martina La peligrosa reafirma la riqueza de su región mediante el uso de palabras y personajes de la jerga popular, invitando a la audiencia global a descubrir esta cultura vibrante.

