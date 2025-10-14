“La música me salvó”: esta es la historia de Daniel Álvarez, cofundador de ‘Diamante Eléctrico’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniel Álvarez es conocido por ser uno de los fundadores de Diamante Eléctrico y ha recorrido el mundo con su talento en la guitarra, llegando incluso a los Latin Grammy. Con los escenarios detras, su historia también ha tenido hitos relacionados a su introspección y su salud mental.

Álvarez fue diagnosticado con depresión clínica desde joven, y encontró en la música una aliada para comprenderse y de paso, sostenerse. “Ser artista es como ser un X-Men, no puedes evitarlo, te atraviesa. Cuando intento escapar, la música me agarra del pelo y me sienta a escribir”, confesó.

“La música me ha sostenido cuando nada más lo hacía”, aseguró Álvarez, él ahora equlibra su vida con la paternidad, la terapia y su faceta solista.

En varias de sus canciones, las cuales a veces dedica a sus hijas, el transforma su ansiedad en arte, “Yo no sé que hace la gente que no tiene música, por que si yo no pudiera dejar mis pedacitos ahí, quién sabe dónde estaría”, se preguntó. Desde eso, Álvarez invitó a hablar de la salud mental sin miedos y a ver esa vulnerabilidad como una forma de ser fuerte.

