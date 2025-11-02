No iba manejando: hombre señalado de provocar accidente en la Av. Mutis que dejó dos personas muertas

Por medio de un comunicado publicado en las redes sociales, Edwin Delgado, el hombre señalado de conducir el vehículo Volkswagen que causó un accidente que dejó dos personas muertas; aseguró que él no iba manejando el carro.

“Llamamos al señor Rubén Romero, ¿quién es? es quien me lava el carro y a más de uno le ha manejado el vehículo el presta ese servicio de manejo de carros, taxis, es muy conocido, me duele mencionarlo y exponerlo, pero lastimosamente me toca porque están poniendo mi cara mi imagen que yo soy el culpable que yo soy el asesino y eso no es así”, dijo Delgado.

Delgado aseguró que se encontraban junto con su novia celebrando Halloween y por eso usaron ese servicio.

“Camila y yo estábamos en estado de embriaguez pero como pasajeros por esa misma razón el señor Rubén Romero nos llevaba, Camila y yo (Edwin) nos quedamos dormidos y es cuando se presenta el trágico y lastimoso accidente el cual yo desperté cuando el carro ya estaba volcando como pude salí del vehículo por la puerta de atrás me salgo y lo primero que trato de hacer es sacar a mi novia”, dijo.

Y agregó, “lastimosamente no vi cuando escapó, pero en los videos se ve al señor Rubén, hay una señora que grabó y nos culpaba de una manera horrible que era yo el conductor cuando era el señor Rubén quien llevaba una chaqueta blanca y huyó”.

De igual forma, indicó que nunca se fueron del lugar con su novia y que por el contrario la Policía los entrevistó y les prestó seguridad, ya que los querían linchar.

“Nunca nos fuimos estuvimos en una ambulancia en toda la bomba la Policía nos entrevistó dimos nuestra versión de los hechos y estuvimos ahí hasta que nos trasladaron a la clínica Alcalá, NUNCA después de saber lo que aconteció intentamos escapar ni le pusimos trabas a la Policía nada, el que si logró escapar fue el conductor”.

Por último, aseguró que ha recibido amenazas de muerte y su familia también. Además, lamentó la muerte de las personas en medio del accidente.

Este es el comunicado:

Comunicado. Foto: Redes sociales Ampliar

